Intervento della Squadra Mobile di Cuneo, ieri pomeriggio, in pieno centro, nell'area della stazione ferroviaria, dove un uomo è stato arrestato per estorsione.

Non sono note le circostanze del reato né chi sia la vittima. Ieri l'intervento è avvenuto in pieno giorno ed è stato visto da diversi passanti. A quanto si apprende, è stato arrestato un uomo, non si sa se italiano o straniero.

Massimo riserbo da parte degli inquirenti.