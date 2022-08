Rtorna a Saluzzo il Concorso e il Festival Internazionale Suoni d’arpa

Dal 29 agosto al 3 settembre ritorna a Saluzzo il Concorso e il Festival Internazionale Suoni d’arpa. Trentasei giovanissimi partecipanti di diverse nazionalità – Austria, Belgio, Bulgaria, Cina, Corea, Croazia, Germania, Giappone, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, UK, USA – eseguiranno brani del repertorio arpistico, tra cui composizioni di autori italiani o con soggetto italiano.

Il Concorso, ideato dall’Associazione Italiana dell’Arpa per promuovere la musica italiana e sostenere i giovani talenti, avrà luogo nella sede della Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale.

Suoni d’Arpa sarà un’occasione assolutamente unica di confronto tra Scuole strumentali diverse, tutte prestigiose per tradizione concertistica e didattica. Le libere scelte di programma presentate dai concorrenti contribuiranno ulteriormente alla varietà del panorama musicale, spaziando dai classici della letteratura arpistica alle trascrizioni e rielaborazioni storiche, fino alla musica contemporanea, folk e d’avanguardia.

Sono previste per i vincitori alcune borse di studio offerte da Associazione Centro Rodari per la Musica, Associazione Italiana dell’Arpa, Città di Saluzzo, Fondazione Omraam Onlus e Melania Donato, Hong Kong Harp Centre, Viggiano Città dell’Arpa; concerti e master class offerti da Arpissima Salvi, Association Espanola de Arpistas, Associazione Conoscere la Musica, Ente Concerti Città di Iglesias, Fondazione Castello di Padernello, Hong Kong Harp Centre; incisione e distribuzione di un CD finanziato da Tactus; libri e spartiti offerti da Musica D’Arpa “Premio Mirella Vita”; buoni acquisto offerti da Salvi Harps, Stella Mattutina edizioni, UtOrpheus edizioni (per un valore complessivo di oltre 25.000 euro).

La direzione artistica della manifestazione è affidata, come ogni anno, a Emanuela Degli Esposti e Lorenzo Montenz.

Parallelamente al Concorso si svolgerà il Festival che vedrà quest’anno la presenza di grandi nomi della scena arpistica internazionale: Carmen Bernal Lopez, Cormac De Barra, Ensemble dell’Arpa Viggianese diretto da Sara Simari, Manja Smith, Rosanna Rolton e i vincitori del concorso.

PROGRAMMA

29 agosto, ore 21.30

Opening concert – Ensemble dell’Arpa Viggianese

Arena Fab – ex Caserma M.Musso, Saluzzo

30 agosto, ore 21

Manja Smith, arpa classica – vincitori cat.A

Antico Refettorio San Giovanni

31 agosto, ore 21

Cormac De Barra, arpa irlandese e voce e- vincitori cat.B

Sala Verdi, Scuola APM

2 settembre, ore 21

Rosanna Rolton, arpa solista

Carmen Bernal Lopez, arpa solista, vincitrice del Concorso Internazionale AEDA

Antico Refettorio San Giovanni

3 settembre, ore 21.30

Concert, Arpa a Pedali solista e cat.D

Sala Verdi, Scuola APM

L’ingresso ai concerti è libero su prenotazione (segreteria APM, tel. 0175 47031).