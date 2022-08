DHL Test Tournament, seconda giornata: finisce 2-2 la sfida tra USA e Giappone

Seconda giornata del DHL Test Tournament al palasport di Cuneo con la sfida tra Stati Uniti e Giappone.

Nell'attesa di rivedere l'Italia, un migliaio di appassionati hanno assistito al confronto tra i ragazzi di John Speraw e quelli allenati da una vecchia conoscenza della pallavolo cuneese, Philippe Blain, schiacciatore dell'Alpitour Cuneo nei primi anni 90. Il francese di Montpellier è alla guida della nazionale nipponica da ormai sei stagioni e si presenta al Mondiale con buone velleità.

La partita è finita in parità: al termine del quarto set i due allenatori hanno deciso che poteva bastare.

Primo set praticamente sempre controllato dall'equipe giapponese, che riesce ad avere anche 5 punti di vantaggio nella parte centrale prima di chiudere 21-25.

Nella seconda frazione di gioco la squadra allenata da Blain deve invece sempre rincorrere gli americani, riuscendo a rimontare uno svantaggio di 5 punti e portandosi fino al -2 (20-18), ma la rincorsa non è completata: gli USA chiudono (25-22) con un ace di Averill.

Nel terzo set coach Speraw lascia spazio a chi finora ha giocato meno, che impongono la loro legge a suon di muri portandosi avanti 12-8. I nipponici non mollano e si riportano sotto (12-11), ma il servizio di Defalco scava nuovamente il solco tra le due squadre: 15-11 e time out di Philippe Blain. I suoi si ricompattano, tornano a -1 (20-19) riuscendo a pareggiare i conti sul 21-21: tocca a Speraw interrompere il gioco. Giappone per primo al set ball (23-24), ma gli Usa ribaltano la situazione e chiudono approfittando di un errore avversario in attacco (26-24).

Nel quarto parziale parte forte il Giappone, gli americani non mollano e le due squadre ingaggiano un duello fino alla parte centrale del set, quando i nipponici tornano avanti 16-19 costringendo Speraw al time out. Alla ripresa del gioco, Ran va ancora a segno in battuta e porta i suoi sul 16-20, che fuggono 17-22 con l'attacco di Takanashi. Due errori dei giocatori in maglia stelle e strisce ed il Giappone va al set ball sul punteggio di 17-24, chiude Murayama (18-25).

Il DHL Test Tournament si chiuderà domani sera con la sfida tra Italia e Giappone, per la quale si prevede ancora una grande affluenza di pubblico.

Rimangono comunque ancora dei biglietti disponibili, che si potranno acquistare all'apertura dei botteghini.