Volley A1F. Noemi Signorile, cuore pulsante biancorosso: "Daremo il massimo, abbiamo tifosi speciali" (VIDEO)

Abbronzatissima, il volto disteso e tanta voglia di ricominciare. È la fotografia di Noemi Signorile, palleggiatrice e confermato capitano della Cuneo Granda Volley edizione 2022/2023.

“Mi aspetto una bella stagione, esattamente come l’anno scorso – racconta ai microfoni di Targatocn -, anzi se possibile anche qualcosa in più. Sono positiva in tal senso”.

Sulle compagne di gioco: “Qualcuna la conosco bene, altre come le straniere non ho ancora avuto modi di vederle di persona, ma so che anche loro sono molto cariche”.

Il lavoro di Pedulla? “Il programma bene è male è sempre lo stesso all’inizio – dice Noemi - tra piscina, palestra e preparazione fisica non ci si discosta molto. Conosco Luciano da diversi anni e so che non ci saranno sorprese in tal senso”.

Speranze ed obiettivi: “Secondo me è brutto fare pronostici. Se ti poni l’obiettivo salvezza poi magari fai un super campionato. E viceversa. Puntiamo semplicemente a dare il massimo”.

Il grande cuore biancorosso: “I nostri tifosi sono spettacolari. Non è da tutti avere questa fortuna, credetemi. Sono onorata e contentissima di averli con noi anche quest’anno”.