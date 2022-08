Tappa a Moretta per i “Turbolenti”, coppia di Bergamo che gira il mondo in Renault 4

Prima ci sono state le vacanze in Albania, poi in Grecia e infine lungo la Penisola, per raccogliere fondi a sostegno di Bergamo, colpita pesantemente dal Covid. Ora Sebastian Carozza e Yasmine Khelifi, due fidanzati di Bergamo, sono partiti per un nuovo viaggio-avventura che li ha portati in Marocco. Non prima però di una tappa a Moretta, dove hanno incontrato Michele Donalisio, presidente del comitato commercianti di Moretta, e il sindaco Gianni Gatti.

Sebastian e Yasmine girano l’Europa a bordo di una vecchia Renault 4 camperizzata, scegliendo strade poco frequentate, paesi lontano dalle classiche mete turistiche e all’insegna del risparmio. Insomma, un viaggio slow e green per dirla in termini moderni. Così è nata, qualche tempo fa, l’amicizia e la collaborazione con Donalisio, titolare della linea di abbigliamento Produzione Lenta. Da Bergamo alla Costa Azzurra era dunque d’obbligo il passaggio a Moretta.

"Molliamo tutto e giriamo il mondo in Renault" è il motto della giovane coppia di Bergamo, accolta a Moretta per una notte prima della loro ripartenza verso l’Africa.

Il sindaco Gatti ha donato a Sebastian e Yasmine il gagliardetto del Comune e offerto l’accoglienza del paese. Potete seguire il loro viaggio sulla pagina Facebook TurbolentoinRenaout4.

19 agosto 2022