Lavori di manutenzione su tre ponti lungo la provinciale della Valle Maira

Ammonta a 500 mila euro il progetto di fattibilità tecnica e economica approvato con decreto del vice presidente della Provincia per la sistemazione e il consolidamento di alcuni ponti stradali in valle Maira. In particolare, nell’ambito delle verifiche e dei monitoraggi di routine effettuati sulle opere stradali di competenza, i tecnici del Settore Viabilità Cuneo/Saluzzo, hanno riscontrato la necessità di intervenire sulle seguenti opere stradali lungo la provinciale 422 della valle Maira: al km 60,700 ponte sul Rio Venines; al km 61,300 ponte sul Rio Fusinero e al km 61,400 muro di sostegno; al km 61,900 ponte su Rio S.N. al bivio per Stroppo.

Il primo ponticello sul Rio Venines, lungo circa 20 metri, sorregge una carreggiata molto stretta (larghezza 4,90 metri circa nel punto più stretto) delimitata ai lati da cordoli in cemento armato di più recente realizzazione, sulle quali trova posto la barriera stradale di protezione di tipo guard-rail ad una lama. Il secondo ponticello sul Rio Fusinero, lungo circa 25 metri, ha una carreggiata larga 5 metri circa nel punto più ristretto, delimitata anch’essa da cordoli in cemento armato e barriera stradale tipo guard-rail con corrimano.

Infine, il ponte al km 61,900, lungo circa 40 metri, sorregge una piattaforma stradale larga 5,20 metri circa nel punto più ristretto, delimitata ai lati da parapetti in pietrame dello spessore di 45 cm e altezza 60 cm circa, intervallati da tubolari orizzontali di raccordo in ferro. Due elementi lapidei sono crollati, presumibilmente per l’impatto con un mezzo. Per consentire la sicurezza del transito veicolare, sono state posate barriere provvisorie in elementi tipo new jersey in calcestruzzo.

Gli interventi della Provincia, finalizzati alla conservazione dei manufatti, prevedono la ricostruzione e/o il consolidamento delle murature laterali in pietrame, la posa di catene metalliche trasversali e di elementi capochiave, di contenimento dei paramenti murari, la riconfigurazione dell’impalcato stradale con impermeabilizzazione del piano viabile, regimazione delle acque e installazione nuovi guard-rails, oltre alla realizzazione di nuovo banchettone su micropali. Il progetto è stato affidato all’ing. Fabio Fina dello Studio Tecnico Associato Tego di Savigliano.

L’intervento di 500.000 euro, di cui 333.021 euro per l’esecuzione delle lavorazioni previste (compreso gli oneri della sicurezza) e 166.979 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, sarà finanziato con fondi statali per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza della rete viaria di province e città metropolitane (programma triennale 2021-2023).