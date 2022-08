Il 23 settembre Fridays For Future Cuneo lancia un nuovo sciopero per il clima

"Quest'estate abbiamo tristemente potuto vivere in prima persona gli effetti della crisi climatica. Ondate di calore, lunghi periodi di assenza di precipitazioni, siccità (con conseguenti restrizioni al consumo di acqua) e incendi che hanno colpito per più giorni vaste aree. Questi sono solo alcuni effetti che già viviamo e che peggioreranno di anno in anno, se non agiamo ora". Ad affermarlo sono gli esponenti del gruppo di Fridays For Future Cuneo.

"Certamente sono richieste azioni a tutte le persone, ma le azioni individuali sono necessarie ma non sufficienti - proseguono gli esponenti del movimento guidato dalla giovane svedese Greta Thunberg -. La maggior parte delle azioni in contrasto alla crisi climatica sono in mano ai governi e alle grandi aziende ed è nostro diritto e dovere chiedere loro di agire! Le soluzioni si conoscono già, ma manca la volontà politica di attuarle. È l'ora di crearla: scendiamo in piazza, a due giorni dalle elezioni nazionali, per chiedere a gran voce che l'emergenza climatica sia al primo posto nell'agenda politica di qualunque partito e di chiunque si candidi".