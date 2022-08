Lagnasco avrà un Asilo Nido grazie ai fondi del PNRR

Il Comune di Lagnasco potrà prossimamente contare su un nuovo importante servizio per le famiglie, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono infatti state pubblicate dal Ministero dell’Istruzione le graduatorie relative all’avviso pubblico destinato ad aumentare l’offerta di servizi educativi per i bambini nella fascia d’età compresa da 0 a 6 anni. Il Bando rientra nell'iniziativa Ministeriale denominata "Futura - La scuola per l'Italia di domani".

L’Amministrazione Comunale, tra i vari Bandi, non solo del PNRR, cui ha deciso di partecipare, nei mesi scorsi aveva avanzato la richiesta per la realizzazione di un asilo nido, ponendo le basi per un polo scolastico per l’infanzia nella zona che già ospita la Scuola Materna. Una pratica seguita con la consueta professionalità e competenza dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La graduatoria ministeriale ha premiato la proposta lagnaschese, terza in Piemonte e prima in Provincia di Cuneo, assegnando il contributo richiesto di 300.000 euro, che andrà a coprire l’intero investimento, progettazione definitiva compresa.

"Si tratta di un’importante opera per il nostro Comune. Non era nel nostro programma elettorale, ma l’opportunità offerta dal PNRR e la consueta collaborazione con l’amministrazione dell’Asilo, ci ha spinti nel febbraio scorso a presentare la candidatura, consci del fatto che si tratta di un servizio fondamentale per le famiglie lagnaschesi, ma anche per chi gravita su Lagnasco per questioni lavorative. Siamo convinti che un simile servizio potrà avere ripercussioni positive sull’incremento demografico del nostro paese, facendo da traino anche ai restanti servizi scolastici e creando un indotto che non potrà che essere positivo".





Superata l’ipotesi iniziale di recuperare parte dell’ex casa delle suore, cui addossare un piccolo fabbricato di nuova costruzione (per ragioni legate all’antisismica ed ai vincoli della Sovrintendenza pendenti sul fabbricato storico), il progetto presentato e finanziato prevede la costruzione di un nuovo basso fabbricato, nel giardino rivolto ad ovest della Scuola Materna. La superficie complessiva sarà di 140 metri quadrati, in cui troveranno posto un salone, un dormitorio ed i locali di servizio, destinati ad ospitare fino a 12 bimbi di età compresa tra 0 e 3 anni.