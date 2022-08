Valdieri, in frazione Andonno è attivo il distributore di parafarmaci

In questi giorni è ufficialmente diventato operativo il Distributore Automatico di parafarmaci della farmacia di Valdieri. Collocato in frazione Andonno, sulla strada provinciale, permetterà a chiunque soggiorni o viva in Valle Gesso di avere accesso h24 e 7 giorni su 7 ad articoli sanitari e non.

Bambini, adulti e anziani hanno diverse esigenze e necessità, pertanto all'interno del distributore si potrà trovare ciucci, salviette, pomate per la cute, siringhe, sali minerali, disinfettanti, cerotti, e tanto altro ancora.

"L'istallazione del distributore di parafarmaci è stata una richiesta della cittadinanza, emersa durante la campagna elettorale. Siamo felici di aver risposto concretamente, ampliando i servizi disponibili nel nostro territorio. Ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione il Dott. Invernelli Davide", si legge nel comunicato stampa diffuso dal Comune di Valdieri.