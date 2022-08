Cade sulla pista di downhill a Prato Nevoso: ciclista recuperato con l'elisoccorso

Un altro incidente in montagna ha turbato la quiete di questo sabato 20 agosto, richiedendo un nuovo intervento dell'elisoccorso nella provincia Granda. Questa volta a dover ricorrere alle cure dei sanitari è stato un ciclista, vittima di una rovinosa caduta lungo la pista di downhill a Prato Nevoso: le sue condizioni non risultano particolarmente gravi, ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.