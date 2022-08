Escursionista in difficoltà oltre il rifugio Questa, salvato dall'elisoccorso

Si è risolto per il meglio, l'intervento di soccorso effettuato nel pomeriggio di oggi, sabato 20 agosto, poco dopo le 14.30, a quota 2.600 metri, sopra il lago delle Portette, oltre il rifugio Questa: i Vigili del Fuoco - partiti anche con una squadra di terra - grazie all'elisoccorso Drago, partito da Torino, hanno raggiunto un escursionista rimasto bloccato in una zona impervia, che non riusciva più né a salire né a scendere. Resosi conto della situazione, l'escursionista ha allertato i soccorsi direttamente con il proprio cellulare: due elisoccorritori si sono calati, assicurandolo col verricello e riportandolo incolume a valle.