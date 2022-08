Pocapaglia, in arrivo nuove fototrappole per contrastare l'abbandono di rifiuti

Continua senza sosta l’attività della Polizia Locale di Pocapaglia per prevenire e reprimere gli abbandoni dei rifiuti sul territorio comunale: solo nell’ultima settimana, gli Agenti pocapagliesi hanno redatto 6 verbali di violazione a seguito degli accertamenti e delle indagini svolte conseguentemente al rinvenimento, in alcuni luoghi del territorio comunale, di sacchi di rifiuti di vario genere.

Commenta il sindaco Antonio Luigi Riorda: "Purtroppo, lo dico con grande dispiacere, continuiamo ad assistere ad abbandoni di rifiuti lungo le strade, nei fossi e addirittura sulle piazze della nostra cittadina, nonostante gli ininterrotti controlli degli ultimi tre anni e i numerosissimi verbali redatti dalla Polizia Locale. A causa di questo incarico, gli agenti della Polizia Locale hanno subito un aggravio non indifferente del loro lavoro: infatti, oltre alla loro normale attività, sono costretti a effettuare gli accertamenti dei rifiuti abbandonati, le indagini per risalire ai detentori degli abbandoni, redigere i verbali e notificarli; a ciò va aggiunto anche il compito svolto dai cantonieri comunali per la rimozione dei rifiuti e il loro conferimento alle aree ecologiche.

Per questi motivi – continua Riorda – e per potere contrastare ulteriormente questo fenomeno, nei prossimi giorni assegneremo alla nostra Polizia Locale delle nuove fototrappole di ultima generazione, acquistate presso una ditta specializzata del settore, che andranno ad affiancare quelle già in dotazione, in modo da poter intensificare ulteriormente i controlli e debellare il fenomeno dell’abbandono della spazzatura".

"Non solo – conclude il Sindaco –: l’Amministrazione Comunale è determinata a seguire l’esempio di alcuni Comuni vicini e al più presto triplicheremo le sanzioni amministrative a chi abbandonerà i rifiuti. Ricordo che qualche mese fa Pocapaglia è stato qualificato “Comune rifiuti free” durante l’Ecoforum per l’economia circolare di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta e non vogliamo che a causa di qualche individuo poco rispettoso venga offuscato tutto il grande impegno profuso dai nostri concittadini nel differenziare il pattume".