Tecnicamente riuscito l'intervento chirurgico sulla donna coinvolta nell'incidente di Montezemolo

È tecnicamente riuscito il delicato intervento chirurgico al quale è stata sottoposta la donna ligure coinvolta nell'incidente di ieri (venerdì 19 agosto) a Montezemolo nel quale ha perso la vita l'uomo che viaggiava insieme a lei, Federico Pasini, 53 anni di Cogoleto in provincia di Genova.

La donna, trasferita all'ospedale Molinette di Torino per essere sottoposta all'operazione dopo che in un primo tempo era stata elitrasportata al CTO (aveva subìto un primo intervento per trauma al bacino), nel pomeriggio di oggi (sabato 20 agosto) sarà riportata al CTO.

Le sue condizioni permangono gravi e la prognosi resta riservata.