Boves, domenica 21 agosto in piazza Italia alle ore 21 il concerto di Danilo Rea Trio Take Zero

Domenica 21 agosto alle 17.30 torna, a Boves, l’appuntamento pomeridiano dedicato alla musica all’auditorium Borelli con i Disco Ring (Claudio Sessa e Luigi Martinale). Un incontro in cui i protagonisti se le “suonano” di santa ragione, parlando di e discutendo di jazz, con fotografie, ascolti, video, con un taglio divulgativo e informale, rivolti ad un pubblico curioso. Jazz da ballare-Jazz da ascoltare –Jazz da immaginare.

Claudio Sessa (Milano 1955) si occupa di jazz dagli anni Settanta. Scrive sul Corriere della Sera, realizza programmi radiofonici per la Rai e la Radio della Svizzera Italiana, insegna Storia del jazz nei conservatori di Cuneo e di La Spezia. Ha scritto quattro libri sul jazz e collaborato a diversi altri.

Luigi Martinale, musicista, compositore e insegnante. Ha al suo attivo dodici CD come leader. Negli ultimi anni affianca la sua attività pianistica con la realizzazione di conferenze divulgative sulla storia del jazz. E’ titolare della cattedra di Pianoforte Jazz presso il Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo.

Sempre domenica 21 agosto, in piazza Italia alle ore 21, la serata procede con il concerto di Danilo Rea Trio Take Zero con Danilo Rea al piano, Massimo Moriconi al basso ed Ellade Bandini alla batteria. Jazzisti nell’anima, ma capaci di improvvisare sull’onda dell’emozione su ogni genere musicale, mettendo insieme perizia tecnica da brivido e armonia.

La loro intesa nasce dalla collaborazione con Mina, una delle più grandi artiste e donne della musica italiana, con la quale hanno inciso album ormai storici: dalla ballad jazz al rock, dalla fusion all’acustico, dagli autori italiani ed internazionali, al tango.

Oggi l’eclettico trio si consolida attraverso questo nuovo progetto che si ispira all’affiatamento delle esperienze vissute a fare musica insieme e dallo stesso amore di intendere la musica: dalla canzone italiana allo standard americano. Il grande patrimonio musicale delle canzoni d’autore italiano degli ultimi 30 anni rivisitato in chiave jazz, in cui la varietà, la stravaganza e il virtuosismo dei componenti del trio contribuiscono a creare un interplay incalzante e brillante, coinvolgendo così il pubblico in un appassionante e appassionato concerto dal vivo.

Un’alchimia tra i tre amici musicisti che, improvvisando, si perdono e si ritrovano, in un continuo ed inaspettato gioco di celebri melodie. Esuberanze creative si fondono in ritmi e motivi che rievocano, come in un viaggio, la grande storia della musica italiana.

DANILO REA - LINK DIRETTO PER ACQUISTO BIGLIETTI

https://www.ticket.it/musica/evento/-danilo-rea-trio-take-zero---vie-di-jazz-2022.aspx