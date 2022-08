Ferragosto 2022 a Castellar di Boves, conclusi i festeggiamenti

Dopo la pausa pandemica (nella quale sempre si è cercato di "far qualcosa"), l’attivo Comitato di Castellar, diventato Pro Loco, è ripartito con la sua tradizionale festa patronale, della Maria Vergine Assunta, offrendo un programma sempre ricco, articolato su cinque giorni.

Son stati montati i padiglioni e il grande palco... Il tempo ha minacciato, ma con temporale solo la sera finale, martedì 16 agosto alla sera, prima di cena. Han funzionato tutte le varie iniziative: dalle celebrazioni religiose (di cui parte integrante è stata la serata di venerdì 12, esibizione del coro interparrocchiale "Pacem in Terris", le sue "Preghiere in musica", nella chiesa frazionale), alle gare alle bocce, petanque (Memorial per Aurelio Aime ed Adriano Giordano), giocate anche dopo la pioggia, tra le pozzanghere, alla "Gara a belotte", che ha riempito (sempre la sera del 12) il cortile del ristorante frazionale "Da Toju", ai pomeriggi di musica e divertimenti popolari per grandi e piccini, al Mercatino dell’hobbistica del giorno di Ferragosto, alle serate musicali "di livello" e per tutti i gusti, alle cene (pizza, "di Franco", ma anche paella, e tutto esaurito, sempre su prenotazione, come ormai diffusamente si usa, per la polentata finale, affiancata dalla pasta, le mezze penne).

Il Comitato, diventato Pro Loco, ha saputo affiancare l’esperienza e la guida dei suoi leader, ormai storici (il "Mitico Potter", Alberto Dalmasso, ma anche il consigliere comunale Gianluca Cavallo), all’entusiasmo e all'allegria di giovani (una tranquilla frazione ai piedi della montagna che ha visto arrivare nuovi abitanti negli ultimi decenni).