Mondovì, a Piazza la mostra di Ivo Bruschi

Dal 3 all’11 settembre sarà ospite al Centro Studi Monregalesi (ex Monte di Pietà), a Piazza, a fianco al Duomo, Ivo Bruschi con una pregevole serie di paesaggi della Langa.

Sono scorci di alta liricità, lontani dagli schemi bucolici troppo usati e melensi. Nessun fronzolo inutile e retorico. Bruschi penetra nel cuore della terra, focalizza sulle vallette illuminate dal sole e nelle conche spesso desolate, cogliendone l’intimo animo. Tratti essenziali, tali da farci ammirare la freschezza della sua arte. Pittura seria, come il tratto di vita dell’autore.

Non è geloso delle sue creature Bruschi, ma è riservato ed evita assolutamente il pavoneggiarsi, per i suoi risultati, anche se ne avrebbe buona ragione. Lascia che i vari soggetti, mai ripetitivi, prendano per mano chi li ammira e sappiano condurli a penetrare nell’atmosfera naturalistica. Padrone della tecnica, riesce a proporre grandi dimensioni sciolte come i tradizionali formati, ben lungi da apparire scenografie di palcoscenico, ma assolutamente viva creazione delle ampie visioni su cui ha voluto soffermarsi.

Le visite sono possibili dalle ore 16 alle ore 19 dal 3 all'11 settembre compresi (eccezion fatta per lunedì 5 e martedì 6).