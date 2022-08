Prismadanze a Vernante, per il Festival "Accademie in valle"

Parte dall'APS Prismadanze, associazione musicale sempre giovane, con radici salde nella tradizione - elaborata - con sfumature provenzali, l'invito alle iniziative in programma a Vernante, nel Teatro ex Confraternita in piazzetta Boccaccio (inseriti nel programma ufficiale del Festival "Accademie in valle" e "Artinfavola 2022").

Ieri, venerdì 19 agosto, è stato di scena "Frequenze comuni", concerto fusion per pochi musicisti e tanti strumenti.