Pandemos, canti dalla Granda/18: le Voci Fuori dal Coro [FOTO E VIDEO]

Targato Cn e La Voce di Alba proseguono con la rubrica settimanale rivolta a quanti amano la musica e i canti della nostra tradizione. Un mondo che proviamo a raccontare attraverso il progetto "Pandemos", iniziativa sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e grazie alla quale andiamo alla scoperta del variegato panorama delle formazioni di canto in piemontese attive nella nostra provincia.

I curatori di "Pandemos" stanno lavorando alla creazione di un archivio digitale contenente informazioni su queste diverse e interessanti realtà della nostra scena musicale. Settimanalmente faremo visita nelle loro case e li ascolteremo esibirsi dal vivo, rendendoli protagonisti di uno speciale appuntamento con l’arte di casa nostra.

ROBERTO BELLA PRESENTA PANDEMOS

LE VOCI FUORI DAL CORO



Chi sono. Le Voci Fuori dal Coro - "La Cioca del Bambin" (canto tradizionale piemontese). La ciòca del bambìn, canto tradizionale del Natale in lingua piemontese (nell’arrangiamento di Lino Grasso), ci porta in un piccolo paese di montagna. Tra gli abeti e le cime innevate, riecheggiano i rintocchi della campana e i "muntagnìn" si affrettano a portare castagne, latte e pane al piccolo Gesù, cantando “làude sènsa fin" come in uno splendido presepe animato d'altri tempi.

***

Produzione Video: Lorenzo Turco www.thetrucoframes.com

Produzione Audio: Roberto Beccaria