DHL Test Tournaments, il ritorno a Cuneo di Philippe Blain: "Bello ritrovare tanti amici" (VIDEO)

Il CT della nazionale giapponese Philippe Blain, grande ex nell'Alpitour Cuneo ad inizio anni '90

Grande emozione ieri sera (venerdì 19 agosto) per gli appassionati cuneesi di volley che, inevitabilmente, hanno ormai qualche capello bianco in più: al palasport di Cuneo, dopo tanti anni è tornato Phlippe Blain, lo schiacciatore-ricevitore che incantò le folle con le sue spettacolari difese nell'Alpitour dei primi anni '90.

La società cuneese era appena approdata in serie A1 ed il francese, insieme con Riccardo Gallia ne divenne trascinatore: i due si sono ritrovati a distanza di 30 anni, Blain in qualità di head coach della nazionale giapponese, Ricky comodamente seduto sugli spalti di San Rocco nella partita che è diventata un commovente amarcord per entrambi.

E a fine gara, al lungo abbraccio ha partecipato anche Marco Botto che insieme a Phlippe di quella Cuneo ne divenne allenatore: il francese in qualità di primo, Botto suo vice.

"Sono stati anni davvero molto belli - il ricordo di Blain ai nostri microfoni - che ricordo con emozione. Mi viene subito in mente Lubo Ganev".

Blain ha anche fatto il punto sulla sua squadra a sette giorni dall'avvio del Mondiale: "Potremo dire la nostra".

L'intervista completa al ct giapponese nel video a seguire