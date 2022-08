DHL Test Tournaments, l'Italia saluta Cuneo con un convincente 3-1 sul Giappone: azzurri pronti per il Mondiale

Ultima partita della tre giorni di Cuneo nel DHL Test Match Tournaments con l'Italia che batte il Giappone per 3-1 e si prepara a disputare il Mondiale: per gli uomini di Ferdinando De Giorgi scatterà tra sette giorni a Lubiana, in Slovenia.

Un'Italia più bella e concreta quella vista stasera (sabato 20 agosto) rispetto alla formazione imprecisa della partita contro gli Stati Uniti di due giorni prima, che ha lasciato il segno in tutti i fondamentali: con una ricezione pressochè perfetta (61% finale, addirittura 79% nel set d'apertura), attacco super (60%) e muro granitico (12-4 il confronto) la squadra azzurra si presenta con un bel biglietto da visita alla prossima rassegna iridata.

De Giorgi avrà l'imbarazzo della scelta: ad un Pinali non superlativo ha sopperito con un ottimo Romanò, poi Lavia super(54% su 28 attacchi) e Russo sugli scudi.

Come già successo con gli Stati Uniti, la squadra di Philippe Blain nel primo set spinge subito sull'acceleratore e si porta avanti 4-7 con il primo time out dell'incontro richiesto da De Giorgi. L'interruzione del gioco non porta effetti e l'Italia si ritrova sotto 7-12 con un gran muro di Otsuka. Gli azzurri insistono e nel turno al servizio di Michieletto compiono la rimonta ed il sorpasso: attacco di Anzani, un gran muro a 1 di Lavia, la pipe dello stesso Michieletto e gli azzurri si riportano sotto, 12-13. Tocca a Blain chiamare time out, ma l'ace di Michieletto ed un errore dei giapponesi danno il primo break della partita all'Italia che va sul 15-13. Ora gli uomini di De Giorgi hanno una marcia in più: arriva da Michieletto e da un errore dei nipponici il +4 azzurro (22-18), poi Lavia affonda il colpo con la pipe che consegna il setbal sul 24-19. Il punto finale è di Michieletto (25-20). Impressionante la ricezione degli azzurri in questo primo set, addirittura 79%.

Secondo set con partenza equilibrata, il Giappone spinge al servizio ma l'Italia continua a ricevere in modo millimetrico nonostante le battute potenti degli avversari. Lo strappo nipponico arriva però grazie ad un servizio vincente ed il gran muro a 3 che portano gli uomini di Blain avanti 6-9, Anche in questa occasione l'Italia resta aggrappata al set e torna a -1 (14-15) con un gran diagonale di Pinali prima di agguantare gli avversari a 16 su un servizio perfetto in lungolinea di Lavia. I nipponici non mollano e ritrovano il break con una pipe ed un altro errore di Pinali, che sul 16-19 lascia il posto a Romanò. Arriva anche il fallo di Giannelli a muro e sul 16-20 De Giorgi è costretto a chiamare l'ultimo time out a disposizione, ma subito dopo Otsuka gioca il mani e fuori vincente del 17-22. Il coach azzurro inserisce Sbertoli al servizio quando il Giappone è sul setball: va a segno il muro di Giannelli, arriva un ace dello stesso Sbertoli ed il parziale sembra riaprirsi. Time out di Blain sul 23-24, alla fine chiude Otsuka.

Nel terzo set De Giorgi lascia Romanò in diagonale con Giannelli e Russo al centro. Italia avanti 7-4 con due muri. Dalla seconda linea Romanò mette a terra il punto del 9-5, Lavia segna l'ace del doppiaggio (10-5) ma nonostante l'Italia giochi meglio i nipponici tornano sotto (14-12) grazie a due fortunose battute sul net che cadono in campo azzurro. Un punto a muro ed il Giappone è lì, 13-14, ma l'Italia restituisce il favore, poi con un pallonetto di Russo torna avanti 17-13. Ed è proprio con il muro e la battuta che gli uomini di De Giorgi costruiscono il loro vantaggio in questo set, che si chiude 25-16: 7 blocks vincenti e 2 aces.

I giapponesi sembrano aver esaurito la grande spinta fisica che li ha portati a lottare nei primi tre set e vanno subito sotto 13-7 sotto i colpi a muro dell'Italia. De Giorgi regala il campo anche alla panchina e tra gli applausi del pubblico di cuneo gli azzurri chiudono 25-20 con il punto di Lavia.

ITALIA-GIAPPONE 3-1 (25-20/23-25/25-16/25-20)

ITALIA: Pinali 5, recine 1, Michuieletto 15, Giannelli 3, Balaso (L), Sbertoli 1, Galassi 3, Lavia 20, Romanò 11, Anzani 9, Russo 10, Scanferla, Mosca. N.de. Bottolo, Piccinelli. Allenatore: De Giorgi. ITALIA: ric. 61% (32% prf), att. 60%, muri 12, aces 5, batt.sb. 17, errori 22