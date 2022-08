Monviso Trail, vincono Bernard Dematteis e Simona Demaria

Bernard Dematteis (Sportification - Adidas Terrex, fondista di Sampeyre classe 1986, cresciuto nel cuore della Valle Varaita) e Simona Demaria (Podistica Valle Grana, 42enne di Paschera San Carlo, frazione di Caraglio): sono loro i vincitori del Monviso Trail, una delle tre gare (insieme alla 100 Miglia Monviso e a Monviso Vertical) organizzate nel weekend sportivo "Terres Monviso", sul Re di Pietra, impostisi rispettivamente su Paolo Bert e Gabriele Barile e su Irma Chiavazza e Ilaria Lo Prete.

Si è da poco concluso nel pomeriggio di oggi, sabato 20 agosto (prendendo il via da Crissolo, il Comune che vide la nascita delle storiche Guide del Monviso), il Monviso Trail, una 27 km che ripercorre i sentieri dei Rifugi storici del percorso del Monviso, toccando il primo rifugio italiano. Crissolo, Rifugio Giacoletti, Sella, quindi Alpetto, il primo rifugio costruito dal Cai. Un dislivello impegnativo in uno spazio estremamente suggestivo: partendo da Crissolo (1318 metri) si prosegue risalendo il sentiero sulla destra direzione Colle delle Traversette, dopo circa 300 mt di dislivello si devia a sinistra proseguendo verso il rif. Giacoletti. Giunti al rifugio, a quota circa 2730, si scende sul versante opposto in direzione del lago Chiaretto, nei pressi del quale si prosegue svoltando a destra in direzione rifugio Quintino Sella. Da qui di corsa verso il rifugio Alpetto (2268 metri), e quindi in discesa sino a Crissolo. Una gara muscolare, bellissima, adatta a chi ama paesaggi alpini, grandi sfide, e, soprattutto, a chi subisce il fascino del re di Pietra, la montagna che si staglia sopra le teste dei corridori, che li segue nel loro correre e che li premia con uno fra gli scorci più belli delle Alpi Occidentali.

Il Comune di Saluzzo, il Parco del Monviso, le Unioni Montane dei Comuni del Monviso e della Valle Varaita, il Bacino imbrifero montano Valle Po e del Varaita quali promotori, la Fondazione Amleto Bertoni in qualità di ente organizzatore, con la consulenza tecnica di Carlo Degiovanni e delle Associazioni Podistica Valle Varaita, Atletica Saluzzo, Podistica Valle Infernotto e Atletica Sanfront, hanno lanciato l’evento che già alla sua prima edizione ha saputo assumere un richiamo internazionale: il week end di sport “Terres Monviso”, un intero fine settimana tutto da correre, rigorosamente intorno al Re di Pietra, il cui tassello principale sarà la 100 Miglia del Monviso. Tre manifestazioni e oltre 160 km di sentieri per trailer che amano le nuove sfide.

Questo è un territorio che ama la corsa, in particolare la corsa in montagna, e che già oggi presenta tanti eventi, alcuni storici. Un territorio che negli ultimi anni ha ospitato importanti gare legate alla Corsa in Montagna. "Ecco perché abbiamo deciso di andare oltre noi stessi e costruire gare che alternino percorsi da correre caratterizzati da ampie vedute a passaggi suggestivi, ripidi e impegnativi", spiega il Comitato organizzatore. A fare da sfondo, il Monviso con i suoi 3841 metri di altitudine, il Buco di Viso, una serie di saliscendi e passi con vista mozzafiato.