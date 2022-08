Da Imperia ad Alba: padre Helbert in arrivo alla Moretta

La notizia arriva dall'Imperiese: “Solo pochi giorni fa abbiamo appreso con stupore e rammarico che padre Helbert, dopo solo 3 anni di permanenza alla guida della nostra chiesa, dal 1º agosto è stato trasferito ad Alba per seguire i giovani".

Dal gruppo social "Amici di Caramagna" la conferma del trasferimento, dunque, dalla parrocchia di San Bartolomeo Apostolo a Caramagna Ligure (la cui chiesa dipende da quella dei Giuseppini alla Fondura) ad Alba, presso la parrocchia della Moretta, edificata dai Giuseppini nel 1905.

"Il 28 agosto alle ore 17, in occasione della Messa solenne in onore del santo patrono San Bartolomeo, che sarà presieduta dal padre provinciale dei Giuseppini padre Fiorenzo Cavallaro saluteremo padre Helbert. Invito quindi i catechisti a prodigarsi affinché siano presenti i ragazzi con i genitori, i parrocchiani tutti, le confraternite e quanti in questi anni hanno potuto apprezzare padre Helbert".