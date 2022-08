La Diocesi di Alba ricorda monsignor Dho a un anno dalla scomparsa

La Diocesi di Alba riunita nel ricordo di monsignor Sebastiano Dho: mercoledì 31 agosto, alle 18, in quella che è stata la sua cattedrale per 17 anni, verrà ricordato il presbitero originario di Frabosa Soprana, a un anno dalla sua morte, con una Santa Messa presieduta dal vescovo Marco Brunetti, alla quale sono invitati per concelebrare tutti i sacerdoti.

Classe 1935, ordinato sacerdote nel 1958, monsignor Dho fu direttore dell’Unione Monregalese dal 1969 al 1973 e dal 1976 al 1981; nel 1986 fu nominato vescovo di Saluzzo e nel 1993 vescovo di Alba, dove rimase fino al suo ritiro nel 2010.

“Un padre, fratello e amico” che si è prodigato “per offrire sostegno concreto di accoglienza e di fratellanza condivisa”. Così l’arcivescovo Cesare Nosiglia al funerale dello scorso anno, mentre il suo successore sulla cattedra di Alba, monsignor Marco Brunetti, aveva commentato: “Il suo ministero in mezzo a noi per 17 anni ha lasciato un segno indelebile di cui sentiamo il dovere di esprimere tutta la nostra riconoscenza e gratitudine al Signore. La sua fedeltà al Vangelo e al concilio Vaticano II, di cui era un entusiasta, sono per noi un esempio e uno stimolo in questo tempo in cui la nostra Chiesa in comunione con tutte le altre Chiese italiane si appresta a intraprendere un cammino sinodale”.