Morto al Regina Margherita di Torino il bimbo di un mese coinvolto nell'incidente di Dogliani

Un'altra tragica notizie piomba sulla Granda in questa bruttissima giornata di domenica 21 agosto sulle strade della Granda, che hanno fatto registrare altre due vittime: un 35enne di Cuneo nell'incidente avvenuto a Borgo San Dalmazzo ed un 33enne di Canelli (AT) che in serata ha perso la vita nei dintorni di Govone.

Non ce l'ha fatta il neonato di appena un mese rimasto ferito nell'incidente stradale del 13 agosto scorso a Dogliani, quando l'auto sulla quale viaggiava con i genitori si era scontrata frontalmente con un altro mezzo.

Le sue condizioni erano parse da subito gravissime. Trasportato all'Ospedale Regina Margherita il piccolo ha lottato 8 lunghissimi giorni, purtroppo questa sera dal nosocomio torinese la tragica notizia del suo decesso.