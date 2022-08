Scontro frontale tra due auto a Canove di Govone: morto un 33enne di Canelli

Non si arresta la serie nera d'incidenti mortali sulle strada della Granda in questa tragica domenica di agosto.

In serata un giovane di Canelli (AT), S.G. di 33 anni, ha perso la vita sulla Strada Provinciale 2, in frazione Canove di Govone in un frontale tra due auto.

L'uomo era a bordo di una Fiat 500 modello vecchio insieme con un'altra persona che si trovava alla guida dell'automobile.

Il conducente del mezzo, un ragazzo di 30 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Al momento non si conosce l'esatta dinamica dell'incidente, al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto insieme con i Vigili del fuoco di Aòba ed il personale del 118.