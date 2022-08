A Boves, lunedì 22 agosto torna la sfilata di moda

Torna domani, a Boves, l’appuntamento all’insegna della bellezza al femminile, con la sfilata di moda in piazza Italia, in occasione dei festeggiamenti di San Bartolomeo e Vie di Jazz: l'evento, molto atteso, che porterà in scena moda e eleganza con splendide modelle, si terrà lunedì 22 agosto alle ore 21.



La sfilata come ogni anno sarà a cura di Renata Revelli. Una dopo l’altra le bellissime modelle incanteranno il pubblico con vestiti eleganti, abiti da sera e intimo. Tra le modelle che sfileranno sul palco bovesano ci saranno: Ginevra Garro di Peveragno, prefinalista nazionale Miss Universe Italy 2021, finalista interregionale Miss Mondo Italia 2022, vincitrice del titolo “miss sorriso” nel 2019 e “miss eleganza” nel 2022 del concorso Miss Fragola. Vincitrice del titolo “miss eleganza” nel 2019 e “miss Legion Straniera” nel 2022 del concorso Miss Legion Straniera. Finalista nazionale Miss Stella del Mare nel 2018 e 2019. Vincitrice di tappa Miss Blumare 2020 e 2021, vincitrice del titolo “miss eleganza” nel 2022 a Castellino Tanaro e terza classificata alla tappa di Cuneo del concorso Miss Provincia Granda 2022. Elisa Ferri di Peveragno vincitrice di Miss Belle gambe a Miss fragola di Peveragno. Arianna Tallone di San Biagio di Centallo vincitrice di Miss Sorriso alla Legiun Straniera di Fontanelle.