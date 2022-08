Agosto nel Cuneese: gli appuntamenti per questa domenica in Granda

Ecco alcuni degli eventi in calendario per questa domenica. Molti di essi si svolgeranno all’aperto: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione causati da eventuale maltempo. Le iniziative qui elencate sono organizzate secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net nelle sezioni dedicate

Sagre e feste patronali

Il direttivo del Circolo Acli San Lorenzo e Desertetto Aps, in collaborazione con l'Unità Pastorale Valle Gesso, con i Comuni di Valdieri ed Entracque e con l'associazione Amici del Santuario della Madonna del Colletto invita tutti alla Festa patronale di San Bernardo di Desertetto, frazione di Valdieri. La giornata clou sarà oggi, domenica 21 agosto, con un ricco programma: alle ore 11 la processione, seguita dalla Messa accompagnata dal coro delle voci bianche, e dalle 12.30 la tradizionale gran polentata presso l'area verde delle ex sciovie (info e prenotazioni al numero 347/6966231). Dalle 14.30, pomeriggio musicale in compagnia del gruppo QuBa Libre Trio e intrattenimenti popolari per tutti. Info: www.facebook.com/aclicuneo

A Farigliano fino a domenica 28 agosto torna la Festa del Bôn Vin con musica, danze, gastronomia, vino e birilli. Non mancheranno il luna park e le tante proposte culinarie. Il programma di questo fine settimana prevede per oggi, domenica 21 agosto, alle 21 la Serata Danzante con l'orchestra spettacolo "Walter Giannarelli". Sono in calendario appuntamenti da non perdere fino alla prossima domenica. Durante le serate la Proloco si occuperà del servizio ristoro presso la tensostruttura. Info e programma completo della manifestazione: www.facebook.com/prolocofarigliano

A Cortemilia fino a domenica 28 agosto è in programma la Fiera nazionale della nocciola con tanti eventi che avranno come protagonisti la cultura, l’arte, la musica, la letteratura, lo sport e l’enogastronomia. Oggi, domenica 21, i borghi di San Michele e di San Pantaleo ospiteranno le bancarelle dei prodotti tipici del territorio, con la musica di Radio Vallebelbo e la Confraternita della nocciola che proporrà il divertente gioco sulla nocciola. A mezzogiorno aprirà lo stand gastronomico nel cortile del convento francescano a cui sarà possibile accedere tutte le sere della settimana. Nel pomeriggio, alle 16, sfilata per le vie del paese con gli sbandieratori di San Damiano d’Asti. Alle 18, nel giardino di Palazzo Rabino, aperitivo culturale con gli scrittori Luciano Bertello, Luigi Sugliano, Beppe Conti, Chiara Moscardelli e Paola Gula, mentre in serata ci sarà il concerto della Shary band. Info: www.fieranocciolacortemilia.it

A Pocapaglia iniziano oggi i festeggiamenti di San Giusto che proseguiranno fino a sabato 27 agosto. Alle 8.30 appuntamento con l’incontro vespistico, alle 10 la Messa, alle 11.30 aperitivo in piazza accompagnati dalla Banda Musicale del Roero. Alle 12.30 ci sarà il pranzo per vespisti e simpatizzanti, dalle 15 inizierà il Palio dei Borghi, alle 20 la cena tra borghigiani e amici e la serata si chiuderà con la finale dei giochi e la premiazione. Info: www.facebook.com/PocapagliaProLoco

A Priocca d’Alba nella piazza del paese nel fine settimana è in calendario la Sagra della costata di vitello con serate enogastronomiche e accompagnamento con musica live grazie ad artisti di altissimo livello che si esibiranno su un palco spettacolare. Le specialità gastronomiche saranno rigorosamente preparate al momento dagli chef e accompagnate da vini del territorio. Apertura stand gastronomici alle 19.00 in due ampi padiglioni ristorazione coperti. Questa sera è in programma la serata musicale con i Kikko, combricola del Blasco. Menù e info nella pagina Facebook della Proloco di Priocca: www.facebook.com/Proloco-Priocca

A Pian Munè oggi, domenica 21 agosto, è in programma il laboratorio didattico di Bird Watching con orario a scelta per la partecipazione alle 10 o alle 14. Da non dimenticare il binocolo per poter osservare il falco pecchiaiolo durante la migrazione. Oggi è in calendario una giornata in musica con Sonia De Castelli che si esibirà in rifugio a valle dalle 11 con musica, intrattenimento e simpatia. Prenotazione consigliata per il pranzo. Info: www.pianmune.it e www.facebook.com/PianMune

A Lagnasco la Pro Loco torna a proporre alcune serate nel piazzale dei Castelli Tapparelli d'Azeglio. I festeggiamenti culmineranno con la festa patronale dei Corpi Santi, le reliquie dei Santi Martiri Candido e Severo, custodite nella Chiesa Parrocchiale fin dal 1720, che saranno venerate domenica 28 agosto. Questa sera dalle 19 ci sarà la cena ai piedi del Castello, prenotazione gradita, ma non obbligatoria. Alle 21 è prevista la serata danzante con Federica Cocco e la sua orchestra. Info: www.facebook.com/Comune-Di-Lagnasco

Festa patronale di San Rocco anche a Lemma, nel comune di Rossana. Questa sera, domenica 21 agosto, ci sarà la serata bollito con antipasti, cappelletti in brodo, bollito con salse e contorno, formaggio e dolce. A seguire serata danzante con il Trio Capinera del maestro Claudio Boglio.

Info: www.facebook.com/prolocolemma2019

A Casteldelfino questo fine settimana è in programma la Sagra del Miele e delle Erbe Curative presso il Centro Polifunzionale sportivo ex Casermette. Oggi, 21 agosto, durante la Sagra il gruppo itinerante folkloristico Enrico Negro & Le nostre Vigne intratterrà i visitatori a ritmo di musica per le vie del paese. Alle 19.30 da non perdere la Super polenta! organizzata dalla Proloco. Ottima polenta taragna, preparata in paioli di rame, servita con salsiccia al sugo, morbido gorgonzola, buon vino e gustosissimo dolce. Costo 15 euro. La sagra è anche occasione per una passeggiata tra i negozietti tipici in ambienti naturali di una volta nel "Budellino" e dal mercatino di artigianato e antiquariato. Info: https://comune.casteldelfino.cn.it e www.facebook.com/comunedicasteldelfino

Fino a questa domenica, 21 agosto, appuntamento a Sant’Anna di Valdieri con la Festa della Segale. Oggi alle 9 è in programma la passeggiata musicale sui sentieri della segale con Silvia Mattiauda all’organetto e Daniele Dalmasso con la cornamusa. Alle 12 tradizionale polentata a cura della pro loco, alle 14.30 corteo storico nel centro del paese e alle 15 battitura della segale. Si chiude alle 16 con il concerto dei Folkamiseria. Per tutta la giornata mercatino di prodotti tipici.

Info: www.facebook.com/ProlocoSannaTermediValdieri

Sei giorni di festa alla Vallera di Caraglio fino a giovedì 25 agosto. Oggi, dopo la Messa delle 11 ci sarà l’aperitivo offerto dalla Pro Loco sotto il tendone; dalle 19 Gran fritto di pesce (da prenotare) e alle 20.30 lo spettacolo con la scuola di ballo “Tonidance” di Bernezzo. Alle 21.30 serata con l’orchestra Scacciapensieri. Info: www.facebook.com/ProLocolaVallera

A Peveragno in questo fine settimana torna la festa in onore del santo patrono a San Magno. Oggi, domenica 21, celebrazione della messa alle 11, cui farà seguito la benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli. Nel pomeriggio giochi popolari per bambini e adulti con intrattenimento e animazione, quindi esibizione di ballo dei maestri Antonio Zanino e Antonietta Chiardola della scuola Tonidance di Bernezzo. In serata gran polentata accompagnata dell’orchestra “I Simpatia” e alle 21 gara a scala quaranta. Info e contatti per prenotare: https://comune.peveragno.cn.it

Oggi, domenica 21 agosto, dalle 9 alle 19 nella piazza di Monterosso Grana si rinnova l’appuntamento con Bodi Fest, mostra mercato della storica patata Piatlina, della patata Ciarda e delle produzioni delle terre delle Valli di lingua d’Oc. In questa sesta edizione ci saranno musica d’Oc, buon cibo e folclore del territorio. Si potrà gustare la cucina tipica di valle​ caratterizzata dai famosi gnocchi al Castelmagno​ e altre golosità montane locali. Alle 15 ci sarà il concerto dei Lou Pitakass. Info: www.facebook.com/patatapiatlinaeciarda

Fino a martedì 23 agosto a Roata Chiusani torna l’appuntamento nel campo sportivo con la festa patronale in onore di San Bernardo. Oggi, domenica 21 agosto, alle 9.30 inizierà il raduno di automobili, moto e trattori d’epoca. Alle 13 il campo sportivo ospiterà un pranzo riservato agli espositori. A grande richiesta, alle 17 tornerà lo spettacolo musicale non competitivo “Canta Roata” ad ingresso libero. In serata alle 19 ci sarà un nuovo appuntamento con la pizza del ristorante “La Margherita” mentre, a seguire, alle 21 andrà in scena un torneo di quiz organizzato dallo staff di “Dr Why”. Eventi in programma fino a martedì.

Info: https://roata.it/programma-festeggiamenti-roata-chiusani-2022

La festa patronale in onore di San Bernardo a Cervasca è stata organizzata per questo fine settimana. Oggi, domenica 21, alle 11.30 verrà celebrata la Messa con la processione, a cui seguirà alle 12.30 il rinfresco sotto il porticato. Il pomeriggio proseguirà con i giochi popolari a partire dalle 14. Alle 20 appuntamento gastronomico con polenta, spezzatino e salsiccia, formaggi. Seguiranno musiche e danze occitane con l’accompagnamento del gruppo “Lou Pitakass”. Per la serata gastronomica prenotazione obbligatoria. La festa si chiuderà lunedì sera. Info e programma completo: www.facebook.com/Circolo-Acli-San-Bernardo-Cervasca

A Valcasotto, nel Comune di Pamparato, è tutto pronto per la tradizionale festa patronale di San Ludovico che si terrà oggi, domenica 21 agosto. È una ricorrenza che da decenni ripopola il piccolo borgo montano con villeggianti e turisti pronti a gustare la celebre polenta saracena accompagnata dall’immancabile sugo di porri. Nel menù, servito a partite dalle ore 12.30, altri prodotti tipici locali come il formaggio di Beppino Occelli e le gustose paste di meliga della pasticceria Nasi. La giornata inizierà con la S. Messa alle ore 11 nella chiesa parrocchiale e si concluderà con il “mojito party”. Info: www.facebook.com/amicidivalcasotto

A Roaschia fino a questa domenica appuntamento con “Roaschia in Festa”. Oggi, in mattinata ci sarà la commemorazione ai Caduti di tutti le guerre con la banda musicale, in serata cena a base di paella a cura degli alpini e musica con i Controvento Nomadi Tribute Band.

Info: www.facebook.com/proloco.roaschia

Nella frazione Sanità di Savigliano, appuntamento con la Festa Patronale al Santuario della Sanità. Oggi, domenica 21 agosto, dalle 10.30 ci sarà la Mangiacorta Sanità, percorso gastronomico e alle 21 balli occitani con i Cuba Libre. La festa proseguirà con tanti appuntamenti fino a giovedì 25 agosto. Info: www.facebook.com/circolosanita

A Frabosa Sottana un lungo fine settimana di eventi, inaugura l’ultima parte della stagione estiva di Prato Nevoso. Questa domenica alle 15.30 al Village è in programma la quinta edizione delle Prato Olimpiadi, giochi senza frontiere per adulti e bambini, mentre alle 20 al Borgo Davide Bogno proporrà una serata di animazione e divertimento. Info: https://pratonevoso.com/events

Oggi, domenica 21 agosto, ci sarà la tradizionale Fiera di Viola. Dal mattino ci saranno i banchetti degli espositori, ci sarà la possibilità di provare e noleggiare le e-bike in presenza di guide cicloturistiche ed è previsto l’accompagnamento musicale. Alle 11 la Fiera verrà inaugurata e ci saranno gli stand enogastronomici delle proloco di Scagnello e Garessio. Nel pomeriggio giochi per bimbi e grandi e degustazione delle specialità di Viola. Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/agosto-a-viola

A Lesegno nel fine settimana ci sarà la Festa delle Casette. Questa domenica, al mattino sono in programma la passeggiata a cavallo e la prova e-bike, a seguire pranzo con grigliata. In serata cena con porchetta e alle 20 si ballerà con “Le Bolle Blu”. Info: www.facebook.com/ProlocoLesegno

Spettacoli e musica

A Murazzano appuntamento alle 17 di oggi, domenica 21 agosto, presso il Santuario della Madonna di Hal con la rassegna “Pomeriggi in musica”. Si esibirà Trio Tromba, Organo e Tenore,

con Michelangelo Pepino (Tenore), Marco Bellone (Tromba) e Fabio Tafuni (Organo).

Ingresso Libero fino a esaurimento posti. Info: www.comune.murazzano.cn.it

e www.facebook.com/PomeriggiInMusica.Murazzano

Oggi, 21 agosto alle ore 21, sempre a Murazzano, nel Giardino Tovegni, andrà in scena “Il racconto della padrona”, spettacolo teatrale liberamente ispirato alla narrativa fenogliana, scritto e interpretato da Monica Martinelli. L’evento è stato accolto all’interno del cartellone delle iniziative per il Centenario Fenogliano organizzato dal Centro Studi Beppe Fenoglio col patrocinio del Comune di Murazzano e del Comune di San Benedetto Belbo. Ingresso gratuito.

Info: www.beppefenoglio22.it/evento/nudi-e-crudi

Questo fine settimana 100 Miglia del Monviso, in collaborazione con Occit’amo, propone molti eventi musicali per raccontare il territorio in cui si corre e la sua tradizione con musica nei borghi.

Oggi, domenica 21 agosto, l’appuntamento di Occit’amo è a Pontechianale, dalle ore 9.30 nella Piazza del Comune con i passacharriera, i passa strada che allietano i passanti e i curiosi con le musiche della tradizione occitana. Info: www.occitamo.it e www.100migliamonviso.eu e www.facebook.com/100migliamonviso

In Valle Maira, il Comune di Macra, l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira e l’Associazione Culturale Escarton organizzano per oggi, domenica 21 agosto, alle 16 l’evento musicale con il gruppo “Ensamble Sangineto. Sotto i cieli d’Irlanda” a Macra, in Borgata Camoglieres. In caso di pioggia il concerto si terrà in Borgata Villar. Partecipazione gratuita. Info: www.vallemaira.org/eventi

A Cuneo il festival Zoé in città continua il suo programma non stop con appuntamenti che promuovono la cultura e l’arte, intese come strumenti reali in grado di contribuire positivamente al cambiamento sociale. Questa domenica appuntamento alle 18 con “Ops!”, spettacolo della Compagnia Treggì, 17 ragazzi dai 12 ai 18 anni allievi della scuola di circo “Fuma che ‘nduma”. Alle 21 è in programma il cine-concerto “Sunrise”. Lo spazio di Zoè in città è aperto tutto il giorno per momenti di relax, svago, incontro, lavoro-studio e allenamenti liberi, servizio bar e in serata anche pizze e popcorn. Info: www.zoeincittà.it

La Controvento Nomadi Tribute Band tornerà protagonista sul palco con alcune serate, grazie a un repertorio di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Si esibiranno questa domenica alle 21, in piazza Monte Ortigara, a Roaschia. Ingresso gratuito.

Aggiornamenti su: www.facebook.com/controventotributenomadi

A Boves è in programma la XVIII edizione di Vie di Jazz. Oggi, domenica 21 agosto, alle 17,30 tornerà l’appuntamento pomeridiano dedicato alla musica all’auditorium Borelli con i Disco Ring (Claudio Sessa e Luigi Martinale). Alle 21 in piazza Italia è in calendario il concerto di Danilo Rea Trio Take Zero con Danilo Rea al piano, Massimo Moriconi al basso ed Ellade Bandini alla batteria. Gli eventi dell’estate a Boves sono in programma fino a lunedì 29 agosto.

Info: www.comune.boves.cn.it

A Niella Tanaro per la rassegna “Musica sull’Aia 2022” questa domenica alle 21, nell’Aia di Felicino, in località Poggio, appuntamento con “El nostre radis”, musicisti: Marcel e la Folk Rouge Band. Info: pagina Facebook Pro Niella Tanaro.