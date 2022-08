Garessio, il 22 agosto un incontro sul tema “Il libro della Catena”

Lunedì 22 agosto, nella chiesa di San Giovanni al Borgo, alle ore 17 sotto l’egida della Biblioteca Civica di Garessio si terrà un incontro sul tema “Il libro della Catena”, il prezioso codice del 1276.

Il volume è in dotazione della Città di Garessio, patrimonio della Biblioteca Civica, redatto in lingua latina 750 anni fa, rappresentò per governanti e cittadini di Garessio un canone di riferimento per regolare i diritti e i rapporti fra persone, le famiglie, le autorità costituite civili e religiose, i commerci, le disposizioni edilizie ed erariali, lo sfruttamento delle risorse dei campi e l’allevamento del bestiame, il taglio del legname, la prevenzione degli incendi, l’osservanza degli obblighi militari a difesa del Borgo e del territorio circostante. Le norme prescritte sono di una completezza e chiarezza sorprendenti, così come lo era - con risvolti decisamente cruenti - il prontuario delle pene da comminare ai trasgressori delle leggi e delle regole statutarie.

"Si deve all’allora Sindaco di Garessio, professor Renzo Amedeo, latinista e cultore della nostra storia locale, se disponiamo di una versione in lingua italiana del Libro, edita nel 1976 - affermano gli organizzatori dell'incontro -. Il testo che ora presentiamo e commentiamo è steso in forma semplificata e più scorrevole perché intende raggiungere un pubblico più vasto e soprattutto rivolgersi ai giovani studenti della nostra comunità desiderosi, con l’aiuto dei loro docenti, di indagare sulle nostre origini, sull’evoluzione del pensiero, dei costumi e delle tradizioni".

I relatori dell’incontro saranno Giuliano Molineri a nome della Biblioteca e gli storici Alessia Castagnino e Sebastiano Carrara ai quali è affidato il compito di inquadrare lo specifico contesto giuridico, economico, sociale e ambientale vigente nella Val Tanaro sottomessa al Marchesato di Ceva, del casato degli Aleramici.