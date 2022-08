Limone Piemonte: applausi per Luciano Bertello a Libri da Gustare

“Libri da gustare”: la manifestazione presentata dal giornalista Claudio Porchia, iniziata venerdì 19 agosto con il sold out per l'incontro con la gionalista ed esperta di galateo Barbara Ronchi della Rocca, ha proposto ieri il secondo appuntamento con Luciano Bertello e il suo ultimo libro "Tajarin la storia di un piatto povero, diventato ricco".

La prestigiosa manifestazione letteraria dedicata all'editoria enogastronomica e di territorio promossa dall’associazione culturale “Ristoranti della Tavolozza” è proseguita ieri presso il Limone Palace con “Piccola storia dei tajarin: un piatto povero diventato ricco” di Luciano Bertello. Il celebre piatto piemontese, traducibile con l’italiano “taglierini” e a torto assimilato ai tagliolini, è stato il protagonista dell'incontro con l'autore che di fronte ad un pubblico numeroso e molto attento ha raccontato la storia di questo piatto, fra ricordi personali di chef e osterie alternati a racconti curiosi e ricerche storiche.

La manifestazione si concluderà mercoledì 24 agosto alle ore 17.30 con “Vito e le ricette del cuore. una favola per far nascere un sorriso” con Stefano Bicocchi in arte Vito. Un libro da leggere, da gustare e da pasticciare anche in famiglia. I proventi delle vendite sono devoluti all’Associazione “Piccoli Grandi Cuori”. Tutti conoscono il Vito comico. Non tutti invece sanno della sua “carriera” ai fornelli: appassionato cuoco, gourmet e conduttore di fortunate trasmissioni televisive.

L'incontro si svolgerà presso il Limone Palace Hotel, Piazza Risorgimento, 10. Inizieranno alle ore 17.30 e saranno a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.