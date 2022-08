Ritorna a Canosio la tradizionale Festa del Nostrale d’Alpe

A Canosio, nell’Alta Valle Maira, domenica 28 agosto ritorna, dopo due anni di fermo, la tradizionale Festa del Nostrale d’Alpe.

Ad annunciarla il Comune di Canosio. Una giornata organizzata insieme alla Pro Loco Preit di Canosio, alla riscoperta dei sapori e delle tradizioni, omaggiando questo formaggio d’eccellenza unicamente prodotto in Alpeggio. Il Nostrale d'Alpe, infatti, rappresenta la storica tradizione agricolo/zootecnica della vita in alta montagna nel periodo estivo, in provincia di Cuneo dei marghìer.

Ecco il programma della giornata:

AL MATTINO

- Dalle ore 9 apertura della Fiera con prodotti delle Valli d’Oc;

- Alle ore 10 Yoga con l’alpaca per bambini e ragazzi, accompagnati da Silvia Daniele insegnante del metodo bimbi yoga (info e prenotazioni Filippo 349/6800643);

- Alle ore 11 "Impariamo a fare il formaggio a casa", attività per bambini, ragazzi e famiglie a cura dell’associazione Produttori del Formaggio Nostrale d’Alpe;

- Dalle ore 12, presso le strutture locali, pranzo a base di Nostrale di Canosio (info e prenotazioni Rifugio Lou Lindal – B.ta Preit 328/7484076);

NEL POMERIGGIO

- Dalle ore 15.30 grande concerto in piazza dei Lou Tapage, gruppo musicale che mescola culture e lingue (Italiano, Francese, Occitano, Piemontese, Catalano) e che dal 2000 porta a spasso tra palchi italiani ed Europei un rock folk nato dalla musica popolare delle Alpi piemontesi;

- Alle ore 17 merenda per i bambini a base di Nostrale d’Alpe di Canosio.