Verso le elezioni: M5S, l’infermiera Rosina Serratore candidata sull’uninominale alla Camera di Cuneo, Massimo Cerruti su Asti (che include Langhe e Roero)

Depositate di buon mattino in Tribunale le liste piemontesi del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni nazionali.



“La composizione, per i collegi plurinominali – recita una nota dell’ufficio stampa regionale del Movimento –, è frutto del voto degli iscritti del 16 agosto. Un sano esercizio di democrazia che ci distingue da tutte le altre forze politiche.



Anche i candidati M5S ai collegi uninominali rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità. Persone che si sono messe a disposizione del progetto per il nostro Paese, con entusiasmo e spirito di servizio. Andranno incontro a sfide molto impegnative, sicuramente sapranno affrontarle con tenacia, portando avanti le buone idee che proponiamo ai cittadini”.



“In tutti i collegi – aggiunge la nota stampa – è stata garantita un'ottima rappresentanza territoriale”.

Di seguito l'elenco dei candidati nei collegi Uninominali per la Camera dei Deputati.

Carlotta Tevere - Torino 1

Chiara Appendino - Torino 2

Luca Carabetta - Collegno

Antonino Iaria - Chieri

Antonella Pepe - Moncalieri

Mario Iacopino - Novara

Giuseppe Paschetto - Vercelli - Biella

Antonella Scagnetti - Alessandria

Massimo Cerruti - Asti

Rosina Serratore - Cuneo

E quelli per il Senato della Repubblica.

Alberto Unia - Torino

Elisa Pirro - Moncalieri

Luca Zacchero - Novara

Susy Matrisciano - Alessandria

Roberto Falcone - Cuneo