Un caffè (letterario) a Bobbio per lo scrittore albese Mauro Rivetti

Nessun dramma. Per tutti ecco una bella idea per una gita fuoriporta mordi e fuggi. Prendi la mattina, parti e torni la sera a dormire comodamente nel tuo letto. Collaudata dallo scrittore albese Mauro Rivetti , autentico sigillo di garanzia!

All’inizio il panorama è quello classico della Pianura Padana. Campi, paesini tutti uguali. Campi, capannoni. Ancora campi. Ok, ma dove stiamo andando? Keep calm, a un certo punto l’asfalto si affianca al fiume Trebbia e il paesaggio si fa molto più gradevole. Un’ampia valle molto verde, delimitata da colline e pendii, si apre davanti al parabrezza.

Percorrendo un fitto reticolo di stradine strette ciottolate è possibile ammirare edifici antichi e chiese di grande fascino. Come non citare il Monastero di San Colombano, fondato dall’omonimo monaco irlandese sceso in Italia per arrivare a Roma, culla della cristianità.