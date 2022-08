A Limone musica e folklore con l'Abaiya, tradizionale festa in costume

Come da tradizione, l’ultima domenica di agosto Limone ospiterà la Festa dell’Abaiya, manifestazione in costume di fine estate che rievoca la cacciata dei Saraceni dalla Valle Vermenagna tra canti popolari e folklore.

Protagonista delle celebrazioni domenica 28 agosto sarà il gruppo folkloristico limonese, che animerà al mattino le vie del centro storico con musiche e balli tradizionali. Il corteo partirà alle 9 dalla chiesetta di San Secondo per poi giungere alla chiesa parrocchiale di San Pietro, dove alle 11.15 verrà celebrata la Santa Messa. In seguito, si terrà nel centro storico la cerimonia dell’investitura degli Abbà, quelli che un tempo erano i signorotti del luogo.

Nell’ambito della manifestazione, si terrà anche la premiazione del concorso Premio Paese Fiorito: una giuria selezionata nominerà i vincitori nelle varie categorie (alberghi, balconi, esercizi commerciali con biciclette e condomini) offrendo loro un riconoscimento per l’impegno nella promozione del decoro e dell’aspetto estetico del paese attraverso i fiori e le piante ornamentali.

Sempre domenica 28 agosto, alle 17 in zona Maneggio ci sarà lo stage di ballo a cura del ballerino professionista Alberto Rinaudo che si esibirà in coreografie scenografiche sulle note di musiche latino americane. A questa dimostrazione seguirà lo stage vero e proprio, dove i partecipanti avranno l’opportunità di mettersi alla prova e di migliorare il proprio livello di danza, studiando movimenti e nuovi passi. Info e prenotazioni: 340.1034404 (Baba).

Info: Ufficio Turistico di Limone (0171 925281)

Di seguito i prossimi appuntamenti del cartellone estivo delle manifestazioni limonesi.

Lunedì 22 agosto alle 21 al Teatro Alla Confraternita ci sarà una videoproiezione di immagini di flora e fauna locali a cura di Giacomo Bellone. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prenotazioni all’Ufficio Turistico (0171 925281).

Giovedì 25 agosto è in programma l’ultima escursione geologica al Colle di Tenda a cura dell’accompagnatore naturalistico Enrico Collo. Prenotazioni online sul sito www.limoneturismo.it .

Venerdì 26 agosto dalle 14.30 alle 17 appuntamento per bambini e ragazzi con “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Animazione con ingresso gratuito previa prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci di Limone in via Roma, dalle 17 alle 19 (0171 92319 - info@scuolascilimone.it ).

Per chi volesse conoscere la storia del paese, da non perdere la visita guidata lungo le vie del centro, dalle 15 alle 17, con partenza da Piazza del Municipio. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni online: www.limoneturismo.it .

Sabato 27 agosto dalle 16 alle 19 in Piazza San Sebastiano intrattenimento per i più piccoli con gli animatori del Ludobus, che faranno divertire il pubblico con i giochi di un tempo.

In Biblioteca, invece, si terrà il quinto ed ultimo appuntamento della rassegna letteraria “Incontri con autore”. Alle 17.30 Davide Ceraso presenterà al pubblico il suo libro “La direzione della coccinella”, edito da Dark Zone . Ingresso libero.

In serata musica e degustazioni di vino nel centro storico, con animazione fino alle 23.

Inoltre, si ricorda che il Museo dello Sci Agostino Bottero, ospitato nelle sale della Biblioteca in Piazza Henri Dunant, è aperto fino a fine agosto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Ingresso libero. Info: 0171 926663 – www.museoscilimone.it.