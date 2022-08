Cuneo, ennesima rissa in corso Giolitti. Boselli: "La Polizia Locale deve operare anche di notte"

Ancora una rissa ieri sera (domenica 21 agosto) nella parte alta della città di Cuneo, nella zona di corso Giolitti. Il tutto si è risolto, fortunatamente, senza conseguenze ma ancora una volta la tensione si è appropriata del quartiere.

"Cuneo Centro sta vivendo da anni una situazione di grave difficoltà. Non è l’unica, ma per ora, è quella più a disagio - scrive il consigliere comunale degli Indipendenti Giancarlo Boselli in una nota - L'ho sottolineato con interventi ed interpellanze delle quali attendo risposta da parte della sindaca".

Boselli definisce anche "costoso (320 mila euro N.d.R.)) e fallimentare l'esperimento della BOA".