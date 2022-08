Inaugurata a Cortemilia la 68ª edizione della Fiera Nazionale della Nocciola

E’ stato un lungo e importante momento, quello che si è svolto ieri a Cortemilia per inaugurare la 68a edizione della Fiera Nazionale della Nocciola. Mentre nel borgo storico avvenivano gli ultimi preparativi per allestire la camminata enogastronomica, che avrebbe poi accolto in serata un fiume di partecipanti, di fronte al palazzo comunale, come tradizione, si è ritrovata una vasta platea di persone: davvero tanti i Sindaci e gli Amministratori intervenuti, così come i vertici e i rappresentanti di ogni istituzione di vario livello legata al territorio, oltre a operatori tv, giornalisti e persone comuni.

A condurre l’inaugurazione Fabio Gallina, che con navigata esperienza ha raccolto le parole dei tanti ospiti: brevi interventi che non sono stati soltanto di saluto, ma anche riflessioni, annunci e pensieri costruttivi, intorno alla celebrazione di una Fiera che continua a consolidare il suo carattere nazionale, finalmente un po’ più libera da restrizioni e paure che il Covid aveva fissato.

È stato Marco Zunino, Consigliere comunale di Cortemilia con delega a Turismo e Manifestazioni, ad aprire la carrellata degli interventi. Zunino, impegnatissimo nell’organizzazione di questa Fiera insieme ai suoi collaboratori, ha ricordato brevemente il ricco programma che animerà il centro langarolo per i prossimi 8 giorni, ringraziando anche la Pro Loco e i tanti volontari al lavoro per questo grande evento. A seguire, le parole di Marco Scuderi, Vicepresidente dell’Ente Fiera del Tartufo e Direttore dell’Enoteca Regionale di Grinzane Cavour; di Massimo Gula, Consigliere della Fondazione CRC; di Massimo Antoniotti, Presidente della Provincia di Cuneo; di Flavio Borgna, Presidente dell’Ente Fiera della Nocciola; di Monia Rullo, Consigliera della Camera di Commercio di Cuneo; di Tino Cornaglia, Presidente della Banca d’Alba; di Mariano Rabino, Presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero; di Carlo Rosso, Presidente del GAL Langhe Roero Leader; di Marco Protopapa, Assessore regionale all’Agricoltura, e poi quelle dei senatori Marco Perosino e Giorgio Maria Bergesio.

È toccato poi al padrone di casa Roberto Bodrito, Sindaco di Cortemilia, ringraziare per la grande partecipazione al momento celebrativo, annunciando anche una nuova azione che l’Amministrazione da lui presieduta ha voluto intraprendere: un allargamento dei confini collaborativi, un’estensione della rete promozionale e di sinergia amministrativa con diversi grandi Comuni di territori limitrofi o comunque in relazione con l’Alta Langa; Bodrito ha ricordato nel suo intervento le necessità e i risvolti prodotti dall’allacciamento di nuove relazioni: insieme si deve discutere, ragionare, organizzare ed agire, affrontando insieme anche le grandi difficoltà che i Comuni si trovano a dover gestire in un periodo che vede soprattutto un forte aumento dei costi di gestione.

Ecco quindi scorrere le parole degli ospiti di questi grandi centri: il Sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone, il Sindaco di Mondovì Luca Robaldo, il Vicesindaco di Canelli Paolo Gandolfo, l’Assessore di Acqui Terme Rosanna Benazzo, l’Assessore Emanuele Bolla per il Comune di Alba e i Consiglieri Marco Dogliotti e Francesca Pera per il Comune di Cairo Montenotte.

A chiudere gli interventi, il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio, reduce anche lui dalla raccolta delle nocciole, attività in pieno svolgimento in questi giorni nella Langa intorno a Cortemilia, che regalerà nuovi frutti per la grande fiera nazionale in pieno svolgimento.