Mondovì ricorda Stefano Nurra, apprezzato allenatore di nuoto e videoanalista

Ha scosso il mondo del nuoto, non solo italiano, la prematura scomparsa di Stefano Nurra, apprezzato videoanalista, già collaboratore di diverse federazioni internazionali e atleti di grande livello.

Allenatore del nuoto agonistico a Mondovì, è stato ricordato da parte di tanti suoi ex atleti nonché di molte altre persone, monregalesi e non, che lo hanno conosciuto e stimato, professionalmente ed umanamente con lo scritto che pubblichiamo di seguito.

Stefano Nurra, 52 anni, originario di Sassari, ha rappresentato una delle grandi eccellenze del nuoto italiano. Per anni tecnico di livello, sia in ambito giovanile che assoluto, è stato allenatore del nuoto agonistico monregalese durante la metà degli anni ’90: professionalmente all’avanguardia, tenace, caparbio ed, al contempo, molto umano, ha rappresentato un punto di riferimento costante e prezioso per molti atleti, con lui giunti ai vertici del nuoto regionale.

Dopo le successive esperienze come tecnico, in Piemonte ed in Lombardia, ha dedicato i propri studi alla biomeccanica ed alla videoanalisi del nuoto, sia in ambito nazionale che internazionale.

Da anni tecnico federale in Turchia, collaborava anche con la Federazione Italiana Nuoto per il monitoraggio dei dati, l’analisi della performance e la biomeccanica del nuoto. Tale specializzazione l’ha portato, negli ultimi anni, ad essere un prezioso collaboratore di Federazioni, club e tanti atleti di caratura mondiale.

“Caro Stefano,

la tua presenza per il nuoto agonistico monregalese è stata preziosa per tutti noi.

La tua professionalità ed il tuo costante stimolo hanno accompagnato, chi di noi ha nuotato con te, in ogni bracciata.

In tutti quanti rimarrà il ricordo di un tecnico di altissimo livello e di una persona profonda e buona. Alla tua famiglia il nostro affettuoso ricordo.”

