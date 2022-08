Premiati a Miroglio i vincitori del concorso "Vi racconto in un disegno la mia estate”

Agosto è il mese durante il quale viene espresso in modo più completo il distacco dal lavoro quotidiano dal tradizionale momento di impegno a quello maggiormente rilassante e di riposo, di svago e di meditazione verso la scelta delle future strategie comportamentali.

Così è stato anche per i villeggianti che sono stati presenti a Miroglio in particolare nelle due settimane che hanno preceduto e seguito il ferragosto con la calura di un sole insistente e molto caldo e rovesci piovosi molto insistenti mai così attesi e auspicati come in quest’anno siccitoso.

In questo contesto ambientale si sono sviluppate le attività immaginate e portate avanti dall’Associazione San Biagio rivolte in particolare ai bambini, che sono consistiti in alcuni pomeriggi di giochi all’aperto culminati nella serata dedicata alla premiazione dei disegni realizzati dai bambini delle scuole, da quelli residenti in valle e da coloro che sono stati presenti perché in quel periodo sono stati villeggianti con i loro genitori e nonni.

Quella di quest’anno è stata la 15° edizione della manifestazione “Vi racconto in un disegno la mia estate”, che coincide con il 15° anno di vita dell’Associazione San Biagio, e ha visto la partecipazione di 144 artisti che hanno prodotto complessivamente 149 opere realizzate prevalentemente a colori, nelle tecniche tradizionali osservate dall’artista che rappresentano idealisticamente un’interpretazione soggettività della realtà.

Non sono mancate le rappresentazioni simboliche classiche dei bambini che le sviluppano attraverso le diverse tipologie tecniche di disegno quali il tratto, la sfumatura, il chiaroscuro e via dicendo; molti sono stati gli stili artistici utilizzati, dagli acquarelli ai colori a tempera, dal guazzo al pennarello.

Nella serata della premiazione sono state consegnate ai presenti le sacche per gli oggetti d’uso in piscina contenenti una borraccia e un astuccio da disegno completo dei vari componenti tradizionali, un diploma e una medaglia tipizzata per la circostanza; sono altresì state sorteggiate due coppe e due album omaggiati dagli sponsor e alcuni gagliardetti offerti dall’Amministrazione della Provincia di Cuneo.

Nella settimana che va ad iniziate sono ancora previste le ultime iniziative di carattere culturale quali le visite guidate al “Museo della Montagna e della sua Gente” e il percorso degli spaventapasseri allestito nella Borgata Blangetti, ma questa è un’altra storia.