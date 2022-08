Ciclismo, Europei di Monaco 2022: Balsamo d'argento nella Strada Donne

Secondo posto tutt'altro che amaro per Elisa Balsamo nella Strada Donne degli Europei di Monaco 2022, disputatasi ieri (domenica 21 agosto).



L'atleta peveragnese ha percorso i 142 km del tracciato tentando - assieme alla 'collega' azzurra Rachele Barbieri - il colpo alla super favorita Lorena Wiebes, purtroppo senza successo. Per loro, secondo e terzo gradino del podio, con massima soddisfazione del CT Paolo Sangalli.



"Siamo andate veramente vicine al colpaccio - ha ammesso Balsamo - . Io e l’olandese eravamo lontane e non capivamo chi avesse vinto. Meglio di così non potevamo fare. La Wiebes è tutto l’anno che domina con un divario importante, oggi ci siamo avvicinate e questa è una nota positiva, forse ci sarebbe voluta quache salitella in più. Ognuno di noi ha i suoi periodi di forma ed è normale che ciascuno abbia i propri obiettivi, oggi Wiebes ha centrato il suo. Resta il fatto che il lavoro è stato pazzesco e non finirò mai di ringraziare le compagne".



Ora Elisa guarda all’Australia, dove si svolgerà il Mondiale. "Dopo il Tour ho riposato una settimana per ritrovare energie fresche. Guardo avanti con fiducia, di sicuro lotterò per continuare a mantenere questa maglia che, sin qui, è stato un bellissimo sogno che mi sono gustata ogni giorno".



Più che soddisfatto Sangalli, che ricorda come la Wiebes sia la velocista più forte dell'anno. "In gara ognuno di noi aveva il suo ruolo e tutte sono state brave ad interpretarlo. Unico rammarico l’indisposizione di Marta Bastianelli. Sapevamo che l’Olanda avrebbe fatto di tutto per arrivare in volata. Per una vincente come Elisa il 2° posto non è mai un successo, ma ora guardiamo fiduciosi avanti".