Ancora sangue sulle strade della Granda: incidente a Centallo, morto un motociclista di 58 anni

Incidente gravissimo a Centallo, in via Torino, al'altezza del bar Caffè Italiano.

A scontrarsi, un autocarro e una motocicletta. Per il centauro, purtroppo, nessuno scampo. E' morto un uomo di 58 anni, Riccardo Conte, residente a Gerbola di Villafalletto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, i sanitari del 118 e i carabinieri della locale stazione. Lo scontro è avvenuto con un mezzo del Comune di Centallo. La dinamica è in fase di accertamento.

L'uomo, operaio elettricista alla Michelin, lascia la moglie e due figli. La figlia Marzia è titolare del bar trattoria Sale & Pepe a Centallo.

Conte il terzo motociclista morto in pochi giorni. Venerdì è deceduto un uomo di 53 anni. La moglie, con lui in moto, è in gravi condizioni al CTO di Torino. L'incidente è avvenuto a Montezemolo.

Ieri abbiamo dato la terribile notizia di un ragazzo di 35 anni deceduto a seguito dell'impatto con il guardrail sul Ponte del Sale a Borgo San Dalmazzo. Oggi un'altra vittima, un altro centauro.