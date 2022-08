Morto storico falegname di Cuneo: domani l'ultimo saluto a Renato Gallo

E' morto a Cuneo, nella sua casa in frazione San Rocco Castagnaretta, Renato Gallo, falegname di 83 anni.

L'uomo lascia i figli Donatella, Dario e Laura, i fratelli e i nipoti. Era vedovo da circa un anno e mezzo.

Domani, martedì 23 agosto, alle 10, nella chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato, verrà celebrato il funerale. Qui, oggi, alle 17,30, sarà recitato il rosario.

E proprio al Cuore Immacolato è legato il suo nome, avendo realizzato le opere in legno, compreso l'originale altare, presenti all'interno della chiesa. Un falegname ricordato come geniale ed estroso. Sue le opere e gli arredi di molti negozi di Cuneo. Aveva eseguito lavori anche presso il museo civico di Cuneo e nella ex sede di Confindustria.