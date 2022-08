Riaperta la SP7 tra Pollenzo e Cherasco dopo il ribaltamento del camion

Il lavoro di gestione del traffico e delle operazioni di sgombero e pulizia da parte della Polizia Locale di Bra, dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e degli addetti della Provincia ha permesso di riaprire la SP 7, tra Cherasco e Pollenzo, dopo il grande disagio dovuto al ribaltamento di un mezzo pesante carico di rhum, proveniente da Cinzano, che per fortuna non ha provocato danni a persone e vetture.



La strada è stata chiusa da questa mattina alle 9 fino alle ore 18:30. «In queste ore si è lavorato alacremente - dichiara Sergio Mussetto, il Commissario della Polizia Municipale di Bra - ed il traffico è stato gestito con deviazione sulla SS 231 che passa a Bra dove erano in corso lavori di bitumatura poi sospesi. Purtroppo la coda è stata lunga con forti rallentamenti ma siamo riusciti a mettere in sicurezza la carreggiata ed a riaprirla. L'’asfalto è stato ripulito da gasolio e olio motore».



Le conseguenze dell’incidente potevano essere più gravi: «L’autista del camion, al quale era attaccato un rimorchio carico di bottiglie di rhum, ha perso il controllo del mezzo dopo che le ruote di destra sono finite sulla banchina che ha ceduto, provocando così lo sbilanciamento del tir ed il conseguente ribaltamento. Il camion è scivolato sul manto stradale fermandosi poi di traverso, ad ostruire le due carreggiate.



Per fortuna in quel momento non stavano transitando altri mezzi. Il camionista è stato estratto dalla cabina, grazie all’intervento dei vicini del fuoco, e portato dai sanitari all’ospedale di Verduno dove è tuttora ricoverato. Le ultime notizie parlano di alcuni escoriazioni e traumi dovuti alla dinamica dell’incidente ma le sue condizioni non destano preoccupazione».