Villanova Mondovì piange la scomparsa di Gualtiero Boetti, storico macellaio del paese

Gualtiero Boetti in una foto tratta dal profilo Facebook di "TOC 1956"

Ore di lutto a Villanova Mondovì per la scomparsa di Gualtiero Boetti, storico titolare della gastronomia - macelleria di largo Annunziata, che si è spento sabato 20 agosto, all'età di 66 anni.

Fondata nel 1956 dal nonno e portata avanti di generazione in generazione, la sua attività è sempre stata un punto di riferimento per i villanovesi e non solo.

Sono tanti i messaggi di cordoglio spesi in queste ore dai suoi concittadini che lo ricordano come una persona solare, allegra, sempre pronta a scambiare due parole o a strappare un sorriso con un battuta.