Antidogma Festival: le più belle canzoni del cinema di Walt Disney e omaggio a Fenoglio

Dopo il successo dello scorso anno il Festival Antidogma torna, con due concerti, a Manta e Lagnasco Nell’area eventi dei Castelli di Lagnasco, venerdì 26 agosto alle 21,30 le più belle canzoni del cinema di Walt Disney saranno protagoniste del concerto con proiezioni “Fantasia”.

L’evento si svolge in collaborazione con la Proloco.

La splendida voce e l’accattivante presenza scenica del soprano coreano Sang Eun Kim si fondono con le armonie del pianoforte suonato dal maestro Luigi Giachino, grande esperto di musica da film e autore delle trascrizioni di questo concerto. Durante le esibizioni dei brani saranno proiettati gli spezzoni cinematografici tratti dai film di animazione di Walt Disney.

Il repertorio proposto abbraccia mezzo secolo di produzione disneyana ed è un omaggio al suo inconfondibile stile che si riflette anche nelle colonne sonore. Nei brani scelti le atmosfere di poesia e sogno si combinano a momenti più giocosi e scanzonati esaltando l’estro, la versatilità e la solida preparazione tecnica degli artisti.

Sabato 27 agosto alle 21 nella chiesa di Santa Maria del Monastero a Manta, in collaborazione con il Comune, il concerto “Fenoglio and classical swing” viene dedicato da Antidogma Musica allo scrittore albese in occasione dei 100 anni dalla nascita.

Si esibiranno: Sang Eun Kim, soprano; Giuseppe Nova, flauto e Luigi Giachino, pianoforte e trascrizioni. Saranno proposti brani di Gershwin assieme ai principali standard swing citati nella letteratura di Beppe Fenoglio tra cui la celeberrima “Rapsodia in blue”, alcuni Blues tratti dalla colonna sonora del film “Un Americano a Parigi”, fino all’indimenticabile “Over the rainbow” di Harold Arlen e molti altri brani diventati immortali.

Il concerto, è una sorta di personale colonna sonora che raccoglie le canzoni più significative amate e citate da Fenoglio.