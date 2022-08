“Libri da gustare”: a Limone Piemonte Stefano Bicocchi in arte Vito e Claudio Porchia

“Libri da Gustare”, rassegna letteraria dedicata all'editoria enogastronomica e di territorio promossa dall’associazione culturale “Ristoranti della Tavolozza” si svolge a Limone Piemonte presso il Limone Palace.

La manifestazione propone a turisti e residenti incontri con importanti autori e si inserisce nel calendario delle manifestazioni estive del comune di Limone Piemonte.

L'ultimo appuntamento sempre presentato da Claudio Porchia, giornalista e direttore della rassegna letteraria è per mercoledì 24 agosto alle ore 17.30 con “Vito e le ricette del cuore. una favola per far nascere un sorriso” con Stefano Bicocchi in arte Vito. Un libro da leggere, da gustare e da pasticciare anche in famiglia. I proventi delle vendite sono devoluti all’Associazione “Piccoli Grandi Cuori”. Tutti conoscono il Vito comico. Non tutti invece sanno della sua “carriera” ai fornelli: appassionato cuoco, gourmet e conduttore di fortunate trasmissioni televisive.

L'incontro si svolgerà presso il Limone Palace Hotel, Piazza Risorgimento, 10. Inizierà alle ore 17.30 e sarà a ingresso libero.





Per informazioni: Limone Palace, Piazza Risorgimento, 10 Limone Piemonte (CN)

0171-926965 - info@limonepalace.com