Nel prossimo fine settimana a Mondovì torna l'appuntamento con il "Fuori Tutto"

Per il sesto anno consecutivo torna il “Fuori Tutto”! Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto 2022, a Mondovì, l’appuntamento organizzato direttamente dall’Associazione “La Funicolare” per promuovere gli 'affari di fine stagione', in coincidenza con la fine del periodo dei saldi estivi.

Tre giornate ideali per conoscere le attività del centro commerciale naturale che trasformano le vie e le piazze del borgo storico in una vera e propria festa dello shopping. L'evento è particolarmente apprezzato dai clienti e dai numerosi turisti che, in questo periodo, trascorrono le loro vacanze nel Monregalese, unendo il passeggio tra le vetrine alle visite culturali.

Nella serata di sabato 27 agosto, alle ore 21, in Piazza Perotti si svolgerà la nona edizione di “Notte delle Stelle – Raduno per Dilettanti”, spettacolo ideato dalla Scuola di Danza Studio 2 Evolution di Elena Liboà e che l’Associazione “La Funicolare” ha deciso di supportare e sponsorizzare per il secondo anno consecutivo. In palio premi e borse di studio per i migliori performer nel campo del ballo, canto e recitazione.