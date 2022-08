A Fossano la prima delle Feste Democratiche della Provincia di Cuneo

Tocca a Fossano, in questa fine estate, inaugurare la serie delle Feste Democratiche in programma nelle prossime settimane nelle principali città della provincia.

L’appuntamento è infatti sabato 27 agosto, presso la Bocciofila Autonomi, in viale Ambrogio da Fossano, 12 dove, alle ore 18, interverranno Livia Turco, Presidente della Fondazione Nilde Iotti, Patrizia Manassero, Sindaca di Cuneo e Fiammetta Rosso, Segretaria Regionale di Sinistra Italiana e Assessora presso il Comune di Saluzzo. Il tema dell’incontro, moderato dal Coordinatore del Circolo PD Fossano Stefano Gemello e organizzato in collaborazione con il Comitato provinciale per il Centenario Berlingueriano, sarà Berlinguer e la questione femminile.

Sarà inoltre l’occasione, vista l’imminenza delle prossime elezioni politiche, di incontrare alcuni candidati nelle liste del “Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista” nella Provincia di Cuneo.

Seguiranno una cena di autofinanziamento, e una serata musicale con il gruppo J&B, che proporrà un programma di grandi classici del jazz e della Bossa Nova, passando per il Soul-Funky.

Per informazioni e iscrizioni alla cena, al costo di €. 20,00, contattare il numero 368 481 966 entro giovedì 25 agosto.