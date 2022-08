Fratelli d’Italia: doppia candidatura per Monica Ciaburro, ma non c’è Paolo Bongioanni

Deve essere stata particolarmente travagliata la formazione delle liste di Fratelli d’Italia, considerato che ad una manciata di ore dalla scadenza dei termini ancora non si conoscono con esattezza le candidature nei collegi piemontesi. Tuttavia, nell’attesa dell’ufficializzazione, qualche indiscrezione trapela.



Monica Ciaburro, deputata uscente, sarà candidata nel collegio uninominale dalla Camera di Cuneo e sarà anche sulla quota proporzionale, come numero due sul collegio del Piemonte 2 Cuneo-Asti-Alessandria alle spalle del coordinatore regionale Fabrizio Comba, capolista.



Una blindatura che assicura, sin d’ora, la rielezione alla deputata uscente, da poco riconfermata sindaca di Argentera.



Non ha invece trovato spazio il capogruppo in Regione Paolo Bongioanni, così come nessun altro cuneese compreso nell’elenco (una dozzina erano i nominativi) che da Cuneo era stato mandato prima a Torino e poi a Roma.



Nella lista delle candidature ammesse dalla direzione nazionale non c’è Guido Crosetto, ma compare suo nipote, Giovanni Crosetto, capogruppo FdI a Torino.



Tra i big del partito di natali cuneesi la senatrice uscente Daniela Garnero Santanchè.