A Cuneo un convegno per educatori della fascia 0-6. In serata un incontro per genitori

Venerdì 2 settembre 2022 la Città di Cuneo ospiterà, presso l'Aula Magna dell'Università Ex Mater Amabilis, via A. Ferraris di Celle 2, il convegno "Grandi per scelta", con la partecipazione di Daniele Novara - Pedagogista e Direttore del CPP, Centro Psico- Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti.

L’evento rientra nell’ambito delle iniziative organizzate dal sistema infanzia Cuneo e intende proporre un percorso in cui educatori e insegnanti elaborano un progetto condiviso, prospettano un insieme di regole sostenibili, acquisiscono competenze per saper stare nei conflitti con adulti e bambini.

L’incontro pomeridiano, il cui focus verterà su “Il conflitto come risorsa per sostenere l'alleanza educativa” è rivolto in particolare a educatori e insegnanti della fascia 0-6 anni.

In serata invece si svolgerà l’incontro “Organizzati e felici. Genitori concreti per un'educazione efficace” aperto a genitori, operatori e cittadinanza.

È possibile iscriversi al convegno accedendo alla pagina dedicata del blog “sistema infanzia”, al seguente link: https://sistemainfanziacuneo.it/grandi-per-scelta/

Le adesioni verranno raccolte fino ad esaurimento posti.