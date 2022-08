Dalla palla alla...pinsa: allenamento alternativo con l'arte della panificazione per gli atleti di Cuneo Volley (VIDEO)

Giornata di divertimento per gli atleti della Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo che nella giornata di venerdì scorso 19 agosto hanno abbandonato per un pomeriggio pesi, corsa e schiacciate per dedicarsi all'arte della panificazione.

L'idea è venuta in mente al coach dei piemontesi, Massimiliano Giaccardi, che insieme con la dirigenza hanno organizzato presso gli stabilimenti di Bonum a Centallo una vera e propria lezione su come si produce la tradizionale e squisita pinsa romana.

Un prodotto che l'azienda centallese produce in loco per poi deliziare i palati dei cuneesi nel locale Qneo di Piazza Boves, nel capoluogo.

Botto e compagni hanno prima seguito una lezione teorica, per poi passare alla pratica mettendo, il caso di dirlo... le mani in pasta!

Ne sono uscite grasse risate, ma anche un'inaspettata abilità da parte di alcuni giocatori. A partire dal palleggiatore Matteo Pedron, attentissimo, ma anche Simone Parodi si è cimentato a lungo: senza dubbio se la cava meglio con la palla.

Grande impegno anche da parte del presidente, Gabriele Costamagna, uno tra i più attivi del Team Bulinding nel produrre pinse.

La giornata si è poi conclusa al Qneo di piazza Boves, dove giocatori e staff hanno consumato quanto messo in pratica qualche ora prima.

Targatocn era presente all'evento: abbiamo realizzato un divertente filmato ascoltando anche le impressioni del titolare di Bonum, Michele Tallone, dell'allenatore Max Giaccardi e del Direttore Generale Davide Bima.