Volley, DHL Test Match Tournament: i ringraziamenti del comitato Fipav CT Cuneo-Asti

Sabato sera, in occasione dell'ultima partita del DHL Test Match Tournament, USA-Giappone, il Comitato Territoriale Cuneo-Asti ha voluto premiare le società ed i tesserati che hanno ottenuto risultati a livello regionale e nazionale nelle ultime due stagioni, riprendendo, dopo la pandemia, una bella tradizione ormai consolidata: poterlo fare in un Palasport che si stava riempiendo, durante il riscaldamento degli Azzurri, ha aggiunto un qualcosa di magico!



I premiati del Cuneo Volley

Durante il riscaldamento dell’ultima amichevole del DHL Test Match Tournament, il Comitato Territoriale FIPAV Cuneo-Asti ha premiato le società ed i tesserati che hanno ottenuto risultati a livello regionale e nazionale nelle ultime due stagioni, riprendendo, dopo la pandemia, una bella tradizione ormai consolidata.



Il Cuneo Volley ha ricevuto i riconoscimenti per la partecipazione alle Finali Nazionali nelle categorie Under 15 e Under 19, in quanto Campioni Regionali e Territoriali. A ritirare i premi c’erano il presidente Gabriele Costamagna e Vito Venni, presidente onorario del Club.



I ringraziamenti

Al termine di questa meravigliosa tre giorni di grande volley a Cuneo, con le nazionali maschili seniores di Italia, USA e Giappone, è doveroso per il Comitato Territoriale, in veste di co-organizzatore, fare alcuni ringraziamenti per chi ha permesso, con un gran lavoro negli ultimi mesi, di poter offrire agli appassionati tre serate indimenticabili.



"Grazie all'amministrazione comunale di Cuneo, con Sindaco, Assessori ed uffici molto partecipi e collaborativi. Un ringraziamo particolare al precedente assessore allo sport Cristina Clerico e all’attuale assessore Valter Fantino.



Grazie alla Fondazione CRC, da sempre vicina nel sostenere il Comitato e le manifestazioni, sportive e non, che danno lustro a tutto il territorio, rappresentata da Claudia Martin, presente alle gare anche in veste di delegato Coni Cuneo.



Grazie alla CCIAA di Cuneo, per il prezioso contributo e l’interesse verso la manifestazione, come dimostra la costante presenza di Giorgio Chiesa, Componente del Consiglio e della Giunta camerale - Settore Turismo.



Grazie al Presidente Fipav Regionale Paolo Marangon, molto vicino negli ultimi mesi al nostro territorio, permettendo il succedersi di eventi di livello nazionale ed internazionale.



Grazie all'infaticabile vice presidente del nostro Comitato, Giusy Bertolotto, vera "macchina da guerra" organizzativa, e allo storico consigliere Giancarlo Bottero, sempre in prima fila nel collaborare per qualsiasi necessità.



Grazie alle due società di serie A di Cuneo, il Cuneo Granda Volley (con Paolo Cornero e Gino Primasso) e il Cuneo Volley 2018 (con Gabriele Costamagna e Davide Bima) che hanno dimostrato come con una sinergia sul territorio si possano ottenere grandi risultati e senza il cui impegno, anche visto il tempo ridotto dell’organizzazione, l'evento non si sarebbe potuto ospitare nel nostro Palasport. Speriamo che questo possa essere l'inizio di un cammino che possa portare a Cuneo altri eventi di pari livello.



Grazie a Luciano Pedullà per l'interessantissimo corso di aggiornamento proposto agli allenatori, che hanno poi potuto assistere insieme alla gara del venerdì.



Infine, un grazie a tutti i ragazzi e giovani presenti, a chi ha collaborato per il servizio di bordo campo, provenendo da molte società del cuneese e dell’astigiano. E’ stato fantastico vedere, al termine delle gare, il futuro della pallavolo italiana cercare i Campioni per una foto o un autografo, per portare a casa un bel ricordo della serata.



Come una vera squadra, si è dato vita ad una bellissima festa per il nostro sport: grazie a tutti coloro che hanno collaborato!



L'obiettivo dichiarato del nostro Comitato era che un evento del genere non fosse "slegato" dalla pallavolo vissuta quotidianamente in palestra, pensiamo di esserci riusciti e, nonostante il periodo delle ferie, i tesserati delle nostre società hanno apprezzato e partecipato numerosi: questo è un grande orgoglio per noi!"